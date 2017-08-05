Google Docs雲端文件可以支援40種語言的語音聽寫，其中包含了繁體中文語音輸入支援！在什麼樣的情況下，我們可能會需要語音聽寫的功能呢？當然是不方便打字的情況，像是在進行雲端會議時，我喜歡用Google Docs搭配Hangouts和遠端同事開會，大家可以一邊討論一邊把會議記錄輸入Google Docs ，而現在支援語音輸入，是不是可以一邊說明一邊讓語音自動聽寫呢？又或者真的有打逐字稿的需求，雖然Google文件的聽寫還不能完美的打出逐字稿，但是起碼可以自動幫我們輸出大概的文字內容，事後再做編輯修正，速度也加快許多。

1.進入你的Google Docs文件，點擊上方的［工具］，選擇［語音輸入］即可。這時候左方會出現一個麥克風的按鈕，點擊後，就可以進行語音輸入，你可以隨時用這顆按鈕暫停或開始語音輸入，和打字互相切換。

2.語音輸入的過程中，當你講話告一個段落，可以先停下來，修正前面可能的錯誤，然後繼續講話來輸入。但是不能同時講話又同時打字。

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