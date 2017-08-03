在Google文件、簡報中，就有內建「網路剪貼簿」功能，可以一次儲存多組剪貼資料，方便隨時重新貼上，不用再次複製。也方便在不同文件與簡報中先儲存內容，最後再一次貼上到新的簡報中。這樣一來，透過「網路剪貼簿」，要重複的剪貼動作就大幅減少了，而且因為「網路剪貼簿」可以儲存非常多組的剪貼內容，所以也不怕剪貼的資料被覆蓋或消失（可以雲端儲存30天）。更棒的是，「網路剪貼簿」可以跨裝置、跨平台使用，我在A電腦的Google文件上複製的內，到了B電腦的Google簡報上一樣可以直接貼上。

1.「網路剪貼簿」功能內建在Google文件與Google簡報中，當要剪貼資料時，先在文件中圈選內容，然後打開［編輯］－［網路剪貼簿］，選擇［將選取的項目複製到網路剪貼簿］即可。

2.接著換到不同電腦、換到不同文件，都還是可以在同樣選單中打開「網路剪貼簿」，把之前複製儲存的某一段內容、簡報，貼上現在的檔案中。

※不過目前Google試算表不支援網路剪貼簿功能。

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