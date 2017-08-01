格式 → YEARFRAC(start_date, end_date, basis)

參數 →

start_date

為一個代表開始日期的日期，還可以指定加雙引號的表示日期的文字，例如，"2010年1月15日"。如果參數為日期以外的文字（如「7月15日的生日」），則傳回錯誤值「#VALUE!」。

end_date

與start_date參數相同，可以是日期的序列值或文字，也可以是儲存格引用日期。

basis

用數字指定日期的計算方法。可以省略，省略時作為0計算。

函數YEARFRAC用於計算從開始日到結束日之間的天數占全年天數的百分比，傳回值是比例數位。

EXAMPLE：計算所經過天數的比例

1.按一下要輸入函數的儲存格

2.在【插入函數】對話盒中選擇YEARFRAC函數，跳出【函數參數】對話盒

3.設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕

4.用公式=YEARFRAC($G$4,D4,1)計算出從開始日到結束日所經過天數占總天數的比例，儲存格格式轉換為百分比

文章標籤 Excel 函數 參數 YEARFRAC 開始日 結束日 天數 全年 pcuser 電腦人