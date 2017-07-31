格式 → DAYS(end_date, start_date)

參數 →

end_date

用於指定計算期間天數的終止日期。

start_date

用於指定計算期間天數的起始日期。

Excel可將日期存儲為序列值，以便可以在計算中使用它們。 預設情況下，1900年1月1日的序列值是1，而2008年1月1日的序列值是39448，這是因為它距1900年1月1日有39447天。

在使用DAYS函數時，若兩個日期參數為數字，則使用end_date – start_date計算兩個日期之間的天數。

若任何一個日期參數為文字，則該參數將被視為DATEVALUE(date_text)並傳回整型日 期，而不是時間元件。

若日期參數是超出有效日期範圍的數值，則DAYS函數傳回「#NUM!」錯誤值。

若日期參數是無法解析為字串的有效日期，則DAYS函數傳回「#VALUE!」錯誤值。

EXAMPLE：計算兩個日期之間的間隔

該函數克服了函數DAYS360以360天計算的缺陷，完全依據實際的日期進行計算，因此更具準確性。

1.按一下要輸入函數的儲存格

2.按一下〔插入函數〕按鈕

3.在【插入函數】對話盒中選擇日期及時間類別

4.選擇DAYS函數

5.按一下〔確定〕按鈕

6.在【函數參數】對話盒中設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕

7.查看計算結果。隨後向下複製公式，計算其他日期差

8.由於A4儲存格的日期存在錯誤，所以傳回錯誤值「#VALUE!」

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