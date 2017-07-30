|格式 → DAYS360(start_date, end_date, method)
參數 →
start_date
為一個代表開始日期的日期，還可以指定加雙引號的表示日期的文字，例如，"2010年1月15日"。如果參數為日期以外的文字（如「7月15日的生日」），則傳回錯誤值「#VALUE!」。
end_date
與start_date參數相同，可以是表示日期的序列值或文字，也可以是儲存格引用日期。
method
用TRUE或1、FALSE或0指定計算方式。若省略，則作為FALSE來計算。
在證券交易所或會計事務所，一年不是365天，而是按照一個月30天，12個月360天來計算。如果使用DAYS360函數，則按照一年360天來計算兩日期間的天數。
EXAMPLE：用NASD方式求從開始日到結束日的天數
用NASD函數求儲存格內指定的開始日到結束日之間的天數。
1.按一下要輸入函數的儲存格
2.按一下該按鈕，在開啟的【插入函數】對話盒中選擇DAYS360函數
3.開啟【函數參數】對話盒，從中設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕
4.按住D3儲存格右下角的填滿控點向下拖曳至D8儲存格進行複製
5.透過公式=DAYS360(B3,C3,FALSE)，用NASD方式計算從開始日到結束日之間的天數
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