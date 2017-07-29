格式 → NETWORKDAYS(start_date, end_date, holidays)

參數 →

start_date

為一個代表開始日期的日期，還可以指定加雙引號的表示日期的文字，例如，"2010年1月15日"。如果參數為日期以外的文字（如「7月15日的生日」），則傳回錯誤值「#VALUE!」。

end_date

與start_date參數相同，可以是表示日期的序列值或文字，也可以是儲存格引用日期。

holidays

表示需要從工作日曆中排除的日期值，如州假日和聯邦假日以及彈性假日。參數可以是包含日期的儲存格區域，也可以是由代表日期的序列值所構成的陣列常數。也可以省略此參數，省略時，用除去星期六和星期天的天數計算。