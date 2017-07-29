|格式 → NETWORKDAYS(start_date, end_date, holidays)
參數 →
start_date
為一個代表開始日期的日期，還可以指定加雙引號的表示日期的文字，例如，"2010年1月15日"。如果參數為日期以外的文字（如「7月15日的生日」），則傳回錯誤值「#VALUE!」。
end_date
與start_date參數相同，可以是表示日期的序列值或文字，也可以是儲存格引用日期。
holidays
表示需要從工作日曆中排除的日期值，如州假日和聯邦假日以及彈性假日。參數可以是包含日期的儲存格區域，也可以是由代表日期的序列值所構成的陣列常數。也可以省略此參數，省略時，用除去星期六和星期天的天數計算。
使用NETWORKDAYS函數，求兩日期間的工作日天數，或計算出不包含星期六、星期天和節假日的工作日天數。
EXAMPLE：從開始日和結束日中求除去假期的工作日
1.按一下要輸入函數的儲存格
2.按一下該按鈕，在開啟的【插入函數】對話盒中選擇NETWORKDAYS函數
3.設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕
4.用公式=NETWORKDAYS(B4,C4,$F$4:$F$14)求從開始日到結束日（除去休假日）的工作日
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