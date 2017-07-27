為了製作出好看的簡報，除了想內容外，還要花上不少時間設計簡報。雖然網路上有很多簡報範本檔案可以下載，但下載了「免費簡報範本」後，我們一樣還要自己手動套用，還要思考不同內容適合什麼版面，還要手動調整圖片文字位置，還有許多刪刪減減的編輯動作。這些動作都讓製作簡報總是要花上不少時間。如果有「比使用簡報範本更聰明且更輕鬆」的簡報設計方法，如果我們可以丟掉要找簡報範本的麻煩，丟掉自己煩瑣編輯簡報的動作，甚至讓不太會設計簡報的朋友，也能輕鬆自動設計出好看且實用的簡報版面，那不是很棒嗎？

1.在「網頁版」的Google簡報中，打開你的Google簡報編輯畫面，可以看到右下方有一個「探索」的按鈕，點開他。

2.然後就可以看到Google在「探索」欄位中，建議我的簡報封面可以採用幾種不同的設計方式。我只要直接點擊右方想要的設計方式，就會自動修改這一頁簡報。

3.Google簡報的智慧型簡報版面設計，會自動分析「內容元素」做出不同建議，例如圖中我做了一張文字與數字的簡報，Google就會在右方探索列，建議適合這種內容的版面。

4.如果我放的是一張漂亮的風景照呢？這時候可以看到Google簡報在「探索」中建議了和上方不同，更適合漂亮圖片的版面設計。

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