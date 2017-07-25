「Google Classroom（Google 雲端教室）」之前是讓G Suite教育版的老師與學生們使用，讓學校建立線上教學平台，針對每個課程建立線上學習內容、線上繳交作業流程、線上討論問答系統。他可以結合Google雲端硬碟、YouTube等Google服務，讓「每個課程單元」容易複製使用、容易進行教學互動、容易進行作業評分批閱。後來， Google宣布「Google Classroom（Google雲端教室）」不再只限於G Suite教育版用戶，進一步開放給「擁有一般Google免費帳號」的所有人都能使用，任何人都能線上建立課程、加入課程。老師與學生的角色本來就不侷限在學校當中，有可能是一個讀書會的學習團體想要彼此討論讀書心得？有可能是開實體課程的講師需要跟學生互動的作業平台？有可能是開放式課程與遠距教學的需求？現在開始，任何人都能免費利用「Google Classroom（Google雲端教室）」來建立你的教學、學習平台。

「Google Classroom（Google雲端教室）」：https://classroom.google.com/

1.用你的一般Google帳號就可以登入「Google Classroom（Google雲端教室）」，這時候右上方可以看到一個［+］，這裡可以［建立自己的新課程］，或是［加入已經存在的課程］。如果你的角色是學生，只要輸入已存在課程的［代碼］，便可直接加入課程。

2.如果你的角色是老師，可以開始建立自己的新課程，進入課程主頁後，右下方的［+］，可以新增課程公告、課程作業、課程問答等內容到課堂中。而所有新增的內容或作業，都會出現在［訊息串］，提供所有學生查詢。

3.建立［公告］，可以用文字描述課程的大綱，或是每一個單元的教學重點，也可以插入 YouTube 教學影片，或是插入更詳細的教學檔案內容。

4.建立好線上教學內容後，還可以利用「Google Classroom（Google雲端教室）」來建立線上［作業］，讓學生可以繳交作業。在建立課程作業的功能中，一樣可以添加文字說明，或是插入影片、檔案等等，告知學生應該繳交什麼作業，並且可以「設定繳交作業的期限」。

5.或者也可以把「Google Classroom（Google雲端教室）」當作線上調查、線上詢問意見的管道，利用［問答］的功能，可以設計簡答題或單選題，讓學生線上直接回答。

6.當學生開始繳交作業後，老師可以進入「Google 雲端教室」左方功能選單的［作業］區。在作業區可以看到所有進行中的作業，並點擊打開每一位學生的作業內容，並且在「 Google 雲端教室」中直接進行評分、評語，只要按下［發還］，就能把作業［還給］學生。

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