「Google Sites（Google協作平台）」是Google多年前推出的一個讓任何人都能做網頁、做網站的工具，尤其適合做企業、團隊內部合作時使用的網站。

因為可以整合來自 Google 雲端硬碟等服務的資料，常看到很多老師會使用Google協作平台來架設班級網頁，在Google Sites中整合班級的相簿、作業、課程資源，讓全班的同學或家長都能查看與使用。因為「Google Sites（Google協作平台）」訴求「不需要懂一行程式碼」，只要像原本編輯文件那樣，做一些資料的編輯與排版，就能把團隊、班級網頁做出來，所以對一般人來說真的很適合拿來做內部的網站製作。

Google協作平台：https://sites.google.com

1.「Google 協作平台」一直以來的優點之一，就是可以整合來自各個Google服務的內容，在編輯畫面右方的［插入］分頁裡，可以讓我們在網頁中插入文字、圖片、網址預覽或上傳檔案，也可直接插入來自Google雲端硬碟、Google日曆、Google地圖、Google文件的檔案。

2.我們先把要放入網頁的內容一一「插入」排版畫面中，接著可以把排版畫面想像成一塊白板，你可以拖曳「不同內容方塊」到想要的位置，重新編排前後或並列的順序，也能調整內容區塊大小，很直覺的調整出你需要的版面。

3.「Google 協作平台」有六種佈景主題，可以在右方編輯列的［主題］處切換，每一種主題還有不同配色風格可以調整。你只要簡單組合，就能做一個專案團隊需要的資料整合網頁。

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