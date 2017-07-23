就像Google雲端硬碟上的多人即時編輯文件一樣，我們可以把任何一則Google Keep記事、清單分享給朋友家人，並且對方可以和我一起在這則筆記上多人同時編輯內容。當我完成某個項目後，我只要在共用清單上打勾，合作夥伴也就知道我的完成進度了。更重要的是透過共用清單，我們雙方都能很清楚的知道有哪些項目要做？哪些已經完成？有沒有修改？讓合作過程更清楚明確。

1.在Google Keep的任何一則筆記上，可以看到功能列有一個「共享」按鈕。

2.點擊後，輸入對方的郵件就可以跟對方共享這一則Google Keep筆記。

3.來到對方的畫面上，我共享過來的筆記會立刻出現在對方的筆記清單中，並且有一個大頭貼表明是我分享的筆記。

而最棒的是，透過Google Keep共享的這則記事、清單，可以多人同時線上合作編輯，我會即時的看到對方在這則筆記上輸入的內容，並且不會有筆記內容衝突問題。

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