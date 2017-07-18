格式 → DEGREES(angle)

參數 → angle

待轉換的弧度角，如果參數為數值以外的文字，則傳回錯誤值「#VALUE!」。

使用DEGREES函數，可以將0～2π間的弧度單位轉換為0°～360°的角度單位。在以原點為中心、半徑為1的圓周上，從座標（1, 0）開始沿圓周逆時針旋轉1周，弧長在0～2π間發生變化，圓中心角θ在0°～360°間發生變化。弧長L和中心角θ的比例為1:1，所以1°相當於π/180弧度。要將角度單位轉換為弧度單位時，可參照RADIANS函數。

2∙π=360°

1°=π/(180°)

EXAMPLE：將弧度單位轉換為角度單位

在圓周上的±n周和角度在（360×n）°間變化。其中，符號「+」表示逆時針方向旋轉的角度，符號「-」表示順時針方向旋轉的角度。

1.按一下要插入函數的儲存格

2.按一下〔插入函數〕按鈕，在打開的對話方塊中選擇DEGREES函數

※正數表示逆時針旋轉，負數表示順時針旋轉

3.在【函數參數】對話方塊中設定參數，然後按一下〔確定〕按鈕

4.根據公式=DEGREES(B4)，將B4儲存格內的數值轉換為角度

※±0.5周為±180°

文章標籤 exce 函數 參數 DEGREES 弧度 角度 轉換 電腦人 PCuSER