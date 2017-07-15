|格式 → SQRT(number)
參數 → number
需要計算平方根的數。如果參數為負數，則函數會回傳錯誤值「#NUM!」。如果參數為數值以外的文字，則會傳回錯誤值「#VALUE!」。
使用SQRT函數可求正數的正平方根。數值的平方根有正負兩個。SQRT函數求的是正平方根。可使用算術運算子^代替函數SQRT來求平方根，如「=x^0.5」，也可使用POWER函數求平方根。另外，求複數的平方根用IMSQRT函數。
SQRT(x)=√x=POWER(x,0.5)=x^0.5
其中，x≥0，√x≥0
EXAMPLE：求數值的平方根
下面我們用SQRT函數求各數值的正平方根。
1.按一下要插入函數的儲存格
2.按一下該按鈕，在打開的【插入函數】對話方塊中選擇SQRT函數
3.逐一設定函數參數，然後按一下〔確定〕按鈕
4.如果參數為負數，則傳回錯誤值「#NUM!」。根據公式=SQRT(A6)，求數值的正平方根
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