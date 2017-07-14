|格式 → PI()
參數 →
不指定任何參數。在儲存格內或者編輯欄內直接輸入函數「=PI()」。如果參數為文字或者數值，則會出現「輸入的公式中包含錯誤」的資訊。
使用PI函數可求圓周率的近似值。圓周率π是用圓的直徑除以圓周長所得的無理數。π=3.14159265358979323846，可無限延伸，PI函數精確到小數點後第15位。在Excel中，使用圓周率進行計算可能會產生誤差。PI函數不指定參數。
EXAMPLE：求圓周率的近似值
下面我們來求圓周率的近似值。
1.按一下要插入函數的儲存格
2.按一下該按鈕，在【插入函數】對話方塊中選擇PI函數
3.由於PI函數無參數，所以直接按一下彈出對話方塊中的〔確定〕按鈕
4.根據公式=PI()，求出圓周率的近似值。用公式=RADIANS(180)將180°轉換為弧度值
※圓周率的近似值可精確到小數點後第15位，滑鼠指到該儲存格按一下右鍵，彈出的對話方塊中選取【儲存格格式】，在【類別】清單方塊中選擇【數值】，然後將【小數位數】設定為14即可。另外，也可以使用RADIANS函數求圓周率的近似值，但使用PI函數求圓周率的近似值更簡單。
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