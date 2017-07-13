Google Drive裡的文件編輯雖然擁有很好的「多人協同作業」能力，可以多人即時的線上編輯同一份文件，但是，最好要搭配一個對於論文寫作、文章修改來說很重要的功能，這個功能在Google文件中叫做「建議操作」，也就是在微軟的Office Word裡，很多專業寫作者會使用的「追蹤修訂」功能。

什麼是「追蹤修訂」呢？也就是當你需要「修改文章」時，還不確定是否要這樣修改，這時候可以利用追蹤修訂來改寫內容，文件裡就會同時保留原文與修改後文字，等到之後確定真的要這樣修改的話，只要按下確認修訂，就會移除原文，替換修改後文字。

如果你的這份稿件是要和他人一起合作編修的話，追蹤修訂就更加有用，讓他人明確的知道文章改動了哪些地方，確認完成後，才正式定案，這一直是Office Word中最好用的功能之一。而Google Docs的線上文件，也用「建議操作」讓你可以追蹤修訂。

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