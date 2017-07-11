我們要知道，Google雲端硬碟針對一般檔案（圖片、PDF、Office檔案等），和針對Google文件有不同的檔案版本管理規則。讓我們看看一般檔案的版本控管與原生的Google文件、Google簡報、Google試算表等，檔案版本管理有什麼不一樣。

一般檔案

1.一般檔案版本會儲存多久？ Google 雲端硬碟的官方說法是，會在檔案版本建立超過30天後，或單一檔案已經儲存的修訂版本超過100個時，自動刪除一般檔案的過期舊版本。



2.想要還原雲端硬碟上某個檔案的舊版本時，只要在網頁中的該檔案上點擊右鍵，選擇［管理版本］。



3.在彈出的畫面中，選擇想要還原的版本，打開右方選單，選擇下載舊版本，然後看你要不要覆蓋回雲端硬碟上。

Google原生文件

1.Google原生文件的檔案版本會儲存多久？基本上Google原生文件會「永久儲存所有修訂版本」，例如圖中，我在2013年編輯的一份文稿，到目前為止都一直儲存著每一次的編輯修改記錄。



※因為Google文件、簡報、試算表本身就是「不計算空間」的，所以無論這些文件儲存了多少個版本，而且都是永久儲存，但都不算計算入Google雲端硬碟的容量。



3.那麼要如何在Google文件中查看修訂版本記錄呢？只要打開文件，在左上方的［檔案］選單，選擇［查看修訂版本記錄］即可。