在Google文件上，有很多種不同的權限可以設定，我能夠讓信任的A同事編輯我的文件，但是讓不是核心成員的B同事可以看我的文件但無法編輯，然後讓需要他提供建議的C客戶雖然不能編輯我的文件卻可以加註解。

多種層次的權限設定，反而可以讓同一份文件，對不同的人開放不同的權限，每個人在自己允許的權限下或瀏覽、或編輯、或註解文件內容，這樣就不會亂改，而且都還是同一份雲端文件。

1.在任何Google雲端硬碟中的文件上點擊滑鼠右鍵，選擇［共用］，就可以設定這份文件的權限。



2.如果是Google文件、簡報、試算表等，就能設定允許他人瀏覽、編輯、或註解，設定成「註解」，對方就無法編輯內文，但可以提供註釋建議。



3.如果想要更進一步設定，可以點進［進階］，在這裡可以將多位不同的共用者設計不同的使用權限。



4.還能在最下方勾選「禁止加註者與檢視者下載、列印、複製」，這樣那些只有註解與瀏覽權限的使用者，甚至無法用滑鼠複製文件內文本身。

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