格式 → EVEN(number)

參數 →

number

指定要進行四捨五入的數值。參數不能是一個儲存格區域。如果參數為數值以外的文字，則回傳錯誤值「#VALUE!」。

使用EVEN函數可傳回沿絕對值增大方向取整後最接近的偶數。不論數值是正數還是負數，回傳的偶數值的絕對值比原來數值的絕對值大。如果要將指定的數值進位到最接近的奇數值，請參照ODD函數。

EXAMPLE：將數值向上捨入到最接近的偶數值

由於將數值的絕對值向上捨入到最接近的偶整數，所以小數能夠向上捨入到最接近的偶整數。當數值為負數時，傳回值為向下捨位到最近的偶數值。

1.按一下要插入函數的儲存格

2.按一下該按鈕，在打開的【插入函數】對話方塊中選擇EVEN函數

3.設定參數後，按一下〔確定〕按鈕



4.用公式=EVEN(A2)求A2儲存格內數值最接近的偶數值

5.數值為0時回傳0，負數時回傳值的絕對值比原數的絕對值大

使用EVEN函數將參數向上捨入到最接近的偶數值更簡便

在EVEN函數中，將數值的絕對值，如果整數是奇數，則向上捨入到偶數，並按原來的正負號傳回。使用其他函數也可以對數值進行捨入，但將參數向上捨入到最接近的偶數值的方法更加簡單。

6.根據EVEN函數公式，求得與A2儲存格內數值最接近的偶數值

7.用公式=IF(ISEVEN(C2),C2*D2,(C2+1)*D2)檢測向上捨入的整數是否是偶數

8.得出相同的結果，但使用EVEN函數更簡單

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