|格式 ROUNDDOWN(number, num_digits)
參數 number
指定要向下捨入的任意實數。參數不能是一個儲存格區域。如果參數為數值以外的文字，則回傳錯誤值“#VALUE!”。
num_digits
指定四捨五入後的數字的位元數。例如若位數為2，則對小數點後第3位數進行四捨五入。若參數為數值以外的文字，則回傳錯誤值“#VALUE!”。
使用ROUNDDOWN函數可求出按指定位數對數值向下捨入後的值。通常情況下，對數值四捨五入是捨去4以下的數值，向上捨入5以上的數值，ROUNDDOWN函數是向下捨入數值，它進行捨入時與數值的大小無關。有關四捨五入或者向上捨入數值的內容，請參照ROUND函數和ROUNDUP函數。
EXAMPLE 1：向下捨入數值
按照各種位數對數值“246.123”進行捨入。位元數為負數時，由於是在整數第n位元向下捨入，所以求得的值和原數值的誤差很大。
1.按一下要插入函數的儲存格
2.按一下該按鈕，在打開的“插入函數”對話盒中選擇ROUNDDOWN函數。指定儲存格後，按F4鍵，變為絕對引用
3.指定參數，然後按一下“確定”按鈕
4.根據ROUNDDOWN函數，求出C2單元格內向下捨入的數值，並複製到其他儲存格進行絕對引用
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