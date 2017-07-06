格式 ROUNDDOWN(number, num_digits)

參數 number

指定要向下捨入的任意實數。參數不能是一個儲存格區域。如果參數為數值以外的文字，則回傳錯誤值“#VALUE!”。

num_digits

指定四捨五入後的數字的位元數。例如若位數為2，則對小數點後第3位數進行四捨五入。若參數為數值以外的文字，則回傳錯誤值“#VALUE!”。

使用ROUNDDOWN函數可求出按指定位數對數值向下捨入後的值。通常情況下，對數值四捨五入是捨去4以下的數值，向上捨入5以上的數值，ROUNDDOWN函數是向下捨入數值，它進行捨入時與數值的大小無關。有關四捨五入或者向上捨入數值的內容，請參照ROUND函數和ROUNDUP函數。

EXAMPLE 1：向下捨入數值

按照各種位數對數值“246.123”進行捨入。位元數為負數時，由於是在整數第n位元向下捨入，所以求得的值和原數值的誤差很大。

1.按一下要插入函數的儲存格

2.按一下該按鈕，在打開的“插入函數”對話盒中選擇ROUNDDOWN函數。指定儲存格後，按F4鍵，變為絕對引用

3.指定參數，然後按一下“確定”按鈕

4.根據ROUNDDOWN函數，求出C2單元格內向下捨入的數值，並複製到其他儲存格進行絕對引用

文章標籤 電腦人 PCuSER 函數 rounddown 數值 參數 四捨五入 位數 Exce