格式 ROUND(number, num_digits)

參數 number 指定需要進行四捨五入的數值。參數不能是一個儲存格區域。如果參數為數值以外的文字，則回傳錯誤值“#VALUE!”。

num_digits

指定數值的位數，按此位數進行四捨五入。例如，如果位數為2，則對小數點後第3位數進行四捨五入。如果參數為數值以外的文字，則會回傳錯誤值“#VALUE!”。

使用ROUND函數可求按指定位元數對數值四捨五入後的值，常用於對消費稅或額外消費等金額的零數處理中。即使將輸入數值的儲存格設定為“數值”格式，也能對數值進行四捨五入，格式的設定不會改變，作為計算物件的數值也不會發生變化。計算四捨五入後的數值時，由於沒有格式的設定，可以使用ROUND函數來計算。另外，請參照ROUNDUP函數、ROUNDDOWN函數對數值進行向上和向下捨入。

EXAMPLE ：四捨五入數值

按照各種位數對數值“246.1230”進行四捨五入。當位數為負數時，由於四捨五入整數部分，所以它和數值的誤差變得很大。

1.按一下要插入函數的儲存格

2.按一下該按鈕，按F4鍵指定參數為絕對引用，在打開的對話盒中選擇ROUND函數

3.指定參數，然後按一下“確定”按鈕

4.根據公式=ROUND($A$2,B2)求出C2儲存格內四捨五入的值

5.位數為0時，四捨五入到小數點後第1位

6.選中儲存格，按一下滑鼠右鍵，在跳出的選單中選擇“儲存格格式”指令，在跳出的對話盒中設置小數位數

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