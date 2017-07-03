格式 TRUNC(number, num_digits)

參數 number

需要截尾取整的數值或者數值所在的儲存格，參數不能是一個儲存格區域。如果參數為數值以外的文字，則會回傳錯誤值“#VALUE!”。

num_digits

用數值或者輸入數值的儲存格指定捨去後的位數。如果指定數值以外的文字，則會回傳錯誤值“#VALUE!”。

使用TRUNC函數求捨去指定位元數的數值的值。例如，可用其處理消費稅等金額的零數。通常情況下的四捨五入，是捨去4以下的數字，入5以上的數值，而TRUNC函數進行捨入時，與數值的大小無關。ROUNDDOWN函數與TRUNC函數的功能相近。TRUNC函數用於求捨去小數點後得到的整數，位元數能夠省略，而ROUNDDOWN函數不能省略參數的位數。

EXAMPLE ：捨去數值

可以用TRUNC函數捨去321.123的各種位數。當位數為負數時，如果捨去正數部分，它和數值的誤差就變得很大。

1.按一下要插入函數的儲存格

2.按一下該按鈕，在打開的“插入函 數”對話盒中選擇TRUNC函數

3.指定參數，按F4鍵指定參數為絕對引用，然後按一下“確定”按鈕

4.根據函數公式=TRUNC($A$2,B2)得出C2儲存格取捨的值

5.按一下C2儲存格，向下拖動填充滑桿，即可得到C3至C19儲存格的值

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