透過「Kanbanchi（http://bit.ly/0339google）」這個免費的雲端服務，我們可以在Google Drive中建立專案看板，並且把Google Drive中的文件檔案丟到看板上和團隊一起進行進度控管。

為什麼Google Drive上面的檔案適合透過「Kanbanchi」進行視覺化的看板管理呢？

大家可以回想看看，原本Google Drive要和工作團隊進行檔案合作，共享了資料夾後，大家雖然共同擁有了這次專案需要的所有檔案，但這時候資料夾分類卻無法有效分配工作流程？無法清楚的指名哪個檔案文件由誰負責？也無法在Google Drive上看到工作進度？

而利用「 Kanbanchi 」整合Google Dirve ，我可以把零散的文件檔案重新用下圖這樣的看板管理法分配到各自的工作進度流程上，並且畫分權責、寫上筆記、線上討論都更加的清楚方便。

只要打開「Kanbanchi 應用程式」安裝到你的Google Drive，連結認證後，就能在Google Drive中開始使用這個看板式專案管理工具，重新排程我們的檔案與進度。

從Google Drive像是新增一個文件那樣新增「 Kanbanchi 」專案，這時候我們可以針對這個專案看板做一些基本設定，例如看板的名稱（通常是專案的名字），在這個看板中要協同合作的夥伴（跟Google Drive共享檔案一樣共享這個專案）。

還能設定這個看板專屬的顏色標籤，自訂每個標籤的意義，方便之後作過濾管理。

接著可以看到「 Kanbanchi 」在看板中預設了三道流程： To Do、 Doing、 Done ，分別是待辦到完成的過程，我們可以自己新增新的流程，或是修改原本流程的名稱，在看板中設定出屬於這個特殊專案的專屬流程。

例如要做一本書，或許流程就變成：構思區、寫作區、行政區、完成區。

接著，可以把雲端硬碟內所有檔案插入「 Kanbanchi 」任務看板，用任務卡片管理檔案流程、文件分配、資料追蹤。