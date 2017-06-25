格式 INT(number)

參數 number

指定需要進行向下捨入取整的實數。參數不能是一個儲存格區域。如果指定數值以外的文字，則會回傳錯誤值“#VALUE!”。

使用INT函數可以將數值向下捨入到最接近的整數。數值為正數時，捨去小數點部分回傳整數。數值為負數時，由於捨去小數點後所取得的整數大於原數值，所以回傳不能超過該數值的最大整數，求捨去小數點部分後的整數時，請參照TRUNC函數。

EXAMPLE：求捨去小數部分的整數

INT函數和TRUNC函數都可以求捨去小數部分的整數，但需確認兩者之間的區別。當數值為正數時，INT函數和TRUNC函數求得的結果相同。但是，當數值為負數時，INT函數和TRUNC函數卻會產生不同的結果：TRUNC函數回傳捨去小數部分的整數，而INT函數則回傳不大於該數值的最大整數。



1.按一下要插入函數的儲存格

2.按一下“插入函數”按鈕



3.選擇“數學與三角函數”選項

4.選擇“INT”函數

5.按一下“確定”按鈕

6.指定參數，然後按一下“確定”按鈕

7.根據函數公式=INT(A2)，求出不大於A2儲存格內數值的最大整數；根據函數公式=TRUNC(A2)，求出向下捨入A2儲存格內數值小數點後的正數

8.向下複製公式，計算出其他儲存格中的值