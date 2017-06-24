格式 RANDBETWEEN(bottom,top)

參數 bottom

bottom是將回傳的最小整數。top是將回傳的最大整數。如果bottom數值比top值大，則會回傳錯誤值“#NUM!”；如果參數為數值以外的文字，或者是儲存格區域，則會回傳錯誤值“# VALUE ! ”。如果top數值比bottom值小，則會回傳錯誤值“#N U M!”；如果參數為數值以外的文字，或者是儲存格區域，則會回傳錯誤值“#VALUE!”。如果兩者的參數都為小數，則截尾取整。

用RANDBETWEEN函數可在任意範圍內產生整數的亂數。亂數指無規則的數值。RANDBETWEEN函數在下列情況會產生新的亂數。

1. 打開文字的時候。

2. 儲存格內的內容發生變化時。

3. 按F9鍵或者Shift+F9複合鍵時。

4. 執行功能表列上的〔公式〕活頁標籤，點擊“立即重算”或“計算工作表”按鈕時。

在RANDBETWEEN函數中，由於打開文字時會更新新的亂數，因此無論更改多少次，在關閉文件時，總會出現“是否保存檔案名.xls的更改”的對話盒。

EXAMPLE：根據產生的亂數決定當選者

在指定的範圍內產生亂數，決定當選者。

1.按一下要插入函數的儲存格

2.按一下“插入函數”按鈕，在打開的對話盒中選擇RANDBETWEEN函數

3.逐一指定函數參數，然後按一下“確定”按鈕

4.用公式=RANDBETWEEN(1,9)求1～9之間產生的亂數

5.用公式=VLOOKUP(E2,$A$3:$B$11,2,FALSE)按照亂數求出當選者