格式 GCD(number1, number2, ...)

參數 number1, number2, ...

要計算最大公約數的2～29個數值。如果數值為非整數，則截尾取整。如果參數小於零，則會回傳錯誤值“#NUM!”。如果參數為非數值型，則回傳錯誤值“#VALUE!”。

使用GCD函數，可以求兩個以上的正整數的最大公約數。最大公約數是兩個或兩個以上的正整數的共同約數的最大值，即各因數相互分解時，各整數的相同因數的乘積。相反，兩個以上正整數的相同倍數的最小值稱為最小公倍數，可參照LCM函數求最小公倍數。

例 220和286的最大公約數為它們的相同因數2和11的乘積22。

220=2×2×5×11

286=2× 11×13

最大公約數=2× 11



指定正整數數值。如果數值是相鄰儲存格的多個數值時，也可按照A2:C2的格式指定為儲存格區域。



1.按一下要插入函數的儲存格

2.按一下“插入函數”按鈕，在打開的對話盒中選擇GCD函數，設置好參數

3.利用公式=GCD(A2:C2)，求得D2的最大公約數

4.當參數為負數時，回傳錯誤值“#NUM”