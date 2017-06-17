在功能上，Google Inbox首先是一個比Gmail更會自動整理的收件匣，例如在「提案3」中，有提到Inbox可以幫我們自動整理行程的所有郵件，這就節省了很多時間。

更進一步的，在接下來的其他提案中，會提到Google Inbox可以延後處理郵件，把目前還不需要處理的任務，延後到需要他的時間或地點提醒，就像是一個時間管理軟體一樣。

還有Google Inbox本身就是一個任務系統，可以將郵件任務化，也可以收集其他任務，統一在Inbox這個「待辦清單」中排程。

所以「自動化」、「延後處理」、「任務化」，就是Inbox更能當作一個生產力工具的三大關鍵。

1.Inbox還將郵件分成三大類別，第一類是「收件匣」，所謂的收件匣就是：當下準備處理的重要任務。

2.而其他尚不需要處理的郵件或任務，在Inbox中可以延後到「已延後的項目」中，不要干擾目前郵件，但又會在需要時提醒。

3.最後第三個Inbox分類是「完成」，也就是處理完的郵件不要放收件匣，而是統一放入完成，和Gmail的封存是同樣的概念。