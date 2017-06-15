格式 MOD(number, divisor)

參數 number

被除數。當指定數值以外的文字時，則會回傳錯誤值“#VALUE!”。

divisor 02

除數。當指定數值以外的文字時，則會回傳錯誤值“#VALUE!”，如果指

定為“0”，則會回傳錯誤值“#DIV/0!”。

使用MOD函數可以求兩數相除時的餘數。例如，分子為10，分母為3，公式為10/3， 用10除以3得整除數3，餘數1，MOD函數回傳餘數1。因此，在求平均分配定量的餘數，或在預算範圍內求購入商品後的餘額時，可使用MOD函數。

EXAMPLE：在預算範圍內求購買商品後的餘額

用MOD函數求兩數相除後的餘數，即可求出預算範圍內買入商品後的餘額。

1.按一下要輸入公式的儲存格

2.按一下該按鈕，在打開的“插入函數”對話盒中選擇MOD函數



3.在“函數參數”對話盒中輸入指定參數，然後按一下 “確定”按鈕



4.利用MOD函數，求出預算除以價格的餘數，即求剩餘的金額

5.分母如果指定為“0”，回傳錯誤值“#DIV/0!”