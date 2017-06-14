格式 SUMSQ(number1,number2,…)

參數 number1,number2,…

指定求平方和的數值或者數值所在的儲存格。最多可指定30個參數，每個參數用逗號“，”分隔，當指定數值以外的文字時，將回傳錯誤值“#VALUE!”。但是，引用數值時，空白儲存格或不能轉化為數值的文本、邏輯值可全部忽略。指定30個以上的參數時，會顯示出“此函數輸入參數過多”的錯誤提示資訊。

使用SUMSQ函數可求指定參數的平方和。例如，求偏差平方和即是求多個資料和該資料平均值偏差的平方和，用數值除以偏差平方和，推測數值的偏差情況。SUMSQ函數用以下公式計算。

公式：

EXAMPLE：求體力測試結果的偏差平方和

求各資料和資料平均值的差，在SUMSQ函數的參數中指定各個差值，求它的偏差平方和。

1.選擇要輸入函數的儲存格

2.按一下該按鈕，在打開的“插入函數”對話盒中選SUMSQ函數

3.用公式=C3-$G$2得到平均記錄之差

4.逐一指定函數參數，然後按一下“確定”按鈕

5.利用公式=AVERAGE(C3: C12)求出 平均記錄值



6.利用函數公式=SUMSQ(D3:D12) 求出平均記錄之差的平方和



7.座標（1,0,0）在X軸上



8.利用=SQRT(SUMSQ(A4:C4))求得 座標向量大小



9.座標（1,1,0）和二次方（x,y）坐 標相同