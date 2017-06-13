格式 SUMPRODUCT(array1,array2,array3,…)

參數 array1,array2,array3,… 在給定的幾組陣列中，將陣列間對應的元素相乘，並回傳乘積之和。指定的陣列範圍在2～30個之間。陣列參數必須具有相同的維數，否則函數SUMPRODUCT將回傳錯誤值“#VALUE!”。如果指定超過30個參數，則會出現“此函數輸入參數過多”的錯誤資訊。函數SUMPRODUCT將非數值型的陣列元素作為0處理。

使用SUMPRODUCT函數可以在給定的幾個陣列中將陣列間對應的元素相乘，並回傳乘積之和。通常，在計算多種商品的總金額時，是先根據商品的單價與數量計算出單個商品的總值（小計），之後再對其加總，此函數的重點是在參數中指定陣列，或使用陣列常量來指定參數。所有陣列常量加“{}”指定所有陣列，用“,”隔開列，用“;”隔開行。

EXAMPLE 1：用單價、數量、折扣率求商品的加總金額

使用每件商品的單價、數量、折扣率，求商品的總金額。通過公式 單價×數量× (1-折扣率)即可求出需要的加總金額。

1.選擇要輸入函數的儲存格

2.按一下該按鈕，在打開的“插入函數”對話盒中選擇 SUMPRODUCT函數

3.在打開的“函數參數”對話盒中逐一指定參數，然 後按一下“確定”按鈕

4.計算各陣列相同元素乘積的和，求得加總金額