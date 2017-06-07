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格式 SUMIF(range,criteria,sum_range)
criteria
▲萬用字元
sum_range
使用SUMIF函數，可以在選中範圍內根據指定條件求若干儲存格的和。例如指定“商品名稱”為搜尋條件，計算每件商品的銷售額總和，使用比較運算子，指定“~以上”或“~不滿”等的界定值為搜尋條件，計算日期以前的銷售額總和。SUMIF函數 只能指定一個搜尋條件。如果需求兩個以上條件的和，可以先運用IF函數加入一個搜尋條件作為前提，再使用資料庫函數中的DSUM函數。
EXAMPLE ：求銀行的支付總額
求各銀行的支付總額。在銀行名稱所在的儲存格內指定搜尋條件。
1.按一下要輸入函數的儲存格
2.按一下該按鈕，在打開的對話盒中選擇SUMIF函數
3.指定各參數，指定好儲存格區域，按F4鍵變為絕對引用，然後按一下“確定”按鈕
4.利用=SUMIF($A$3:$A$9,F3,$D$3:$D$9) 計算出支付總和
5.將合作金庫直接輸入到編輯欄中
6.因為在編輯欄中直接輸入的沒加雙引號
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