格式 SUMIF(range,criteria,sum_range)

參數 range

對滿足條件的儲存格加總。

criteria

在指定範圍內搜尋符合條件的儲存格。其形式可以為數值、運算式或文字。輸入有數值、文字的儲存格內，指定使用比較運算子的公式。直接在儲存格或者編輯欄中指定搜尋條件時，應加雙引號將條件引起來。如果使用比較運算子時不加雙引號，則會顯示“輸入的公式不正確”之類的錯誤資訊。另外，對於搜尋條件中一些意義不明的字元，使用萬用字元表示。萬用字元的含義如下。

▲萬用字元

符號/讀法 含義 *（星號） 和符號相同的位置處有多個任意字元 ？（問號） 在和符號相同的位置處有任意的1個字元 ~（波浪號） 搜尋包含*？~的文字時，在各符號前輸入~

sum_range

要進行計算的儲存格區域。忽略加總範圍中包含的空白儲存格、邏輯值、文字。求滿足搜尋條件的儲存格的和。