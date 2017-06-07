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    格式 SUMIF(range,criteria,sum_range)
    參數 range
    對滿足條件的儲存格加總。

    criteria
    在指定範圍內搜尋符合條件的儲存格。其形式可以為數值、運算式或文字。輸入有數值、文字的儲存格內，指定使用比較運算子的公式。直接在儲存格或者編輯欄中指定搜尋條件時，應加雙引號將條件引起來。如果使用比較運算子時不加雙引號，則會顯示“輸入的公式不正確”之類的錯誤資訊。另外，對於搜尋條件中一些意義不明的字元，使用萬用字元表示。萬用字元的含義如下。

    ▲萬用字元

    符號/讀法 含義
    *（星號） 和符號相同的位置處有多個任意字元
    ？（問號） 在和符號相同的位置處有任意的1個字元
    ~（波浪號） 搜尋包含*？~的文字時，在各符號前輸入~

    sum_range
    要進行計算的儲存格區域。忽略加總範圍中包含的空白儲存格、邏輯值、文字。求滿足搜尋條件的儲存格的和。

    使用SUMIF函數，可以在選中範圍內根據指定條件求若干儲存格的和。例如指定“商品名稱”為搜尋條件，計算每件商品的銷售額總和，使用比較運算子，指定“~以上”或“~不滿”等的界定值為搜尋條件，計算日期以前的銷售額總和。SUMIF函數 只能指定一個搜尋條件。如果需求兩個以上條件的和，可以先運用IF函數加入一個搜尋條件作為前提，再使用資料庫函數中的DSUM函數。

     

    EXAMPLE ：求銀行的支付總額
    求各銀行的支付總額。在銀行名稱所在的儲存格內指定搜尋條件。

     

    1.按一下要輸入函數的儲存格


    2.按一下該按鈕，在打開的對話盒中選擇SUMIF函數

    part2-11.png


    3.指定各參數，指定好儲存格區域，按F4鍵變為絕對引用，然後按一下“確定”按鈕

    part2-12.png


    4.利用=SUMIF($A$3:$A$9,F3,$D$3:$D$9) 計算出支付總和

    part2-13.png


    5.將合作金庫直接輸入到編輯欄中


    6.因為在編輯欄中直接輸入的沒加雙引號

    part2-14.png

     

     

     

     

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    • #1 paicheng0111 於 2017/06/07 17:13
    • paicheng0111

    • 我比較愛用SUMIFS()

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