格式 SUM(number1,number2,...)

參數 number1,number2 ...

用於計算儲存格區域中所有數值的和。參數用“,”分隔，最大能指定到30個參數。求相鄰儲存格內數值之和時，使用冒號指定儲存格區域，如A1:A5。儲存格中的邏輯值和文字會被忽略。但當作為參數鍵入時，邏輯值和文字有效。參數若為數值以外的文字，則回傳錯誤值“#VALUE!”。

SUM函數用來求數值之和，它是Excel中經常使用的函數之一。可使用“插入函數”對話盒插入SUM函數加總，也可按一下“公式”活頁標籤中的“自動加總”按鈕加總，這是最方便快捷的方法。另外，SUM函數是求實數的和。要求複數的和時，可參照工程函數中的IMSUM函數。

EXAMPLE ：加總

1.按一下要輸入函數的儲存格F3

2.按一下“插入函數”按鈕，然後在打開的對話盒中選 擇SUM函數

3.在Number1文字方塊中指定加總區域C3:E3，按一下〔確定〕按鈕。用公式SUM(C3:E3)計算出硬碟的銷售總和

4.按住F3儲存格右下角的填充滑桿向下拖動，求出各加總值