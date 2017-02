如果你是從 Windows 8/8.1 升級到 Win 10 的話,大概覺得進步很大,不過如果你原本的系統是 Win 7 的話,可能還會覺得 Win 7 好用很多,Windows 10 有一個月內還原回舊系統的功能,不過不是百分之百成功,因此你可以改用「System GoBack Free」,在尚未升級前先安裝備份,如果升級後不滿意的話,也能輕鬆還原!





※ 下載網址:http://download.easeus.com/free/goback.exe (點擊自動下載檔案)





1. 雖然說 Windows 10 中有官方的回復功能,不過成功率並不是百分之百,而且也只限在升級 Windows 10 後的一個月內還原。





2. 首先我們要在尚未升級前的 Windows 7/8/8.1 上安裝「System GoBack Free」這套軟體。





3. 安裝完 System GoBack Free 以後,開啟它然後按一下〔Backup System〕。



※ 你可以按一下「Location: 」來更改映像檔儲存位置。





4. 此時會先將你電腦中的狀態轉換成一個映像檔案,等進度跑完即可。





5. 跑完以後按一下右上方的叉叉來關閉,接著盡情的升級到 Windows 10 吧!





6. 然後我們便可以透過 Windows 10 的升級功能來將舊版 OS 更新到最新版囉!





7. 升級完成以後,如果發現 Windows 10 很不好用,想還原的話,我們要點擊「System GoBack Free」的圖示,再次啟動它來還原回舊版 Windows。





8. 再次進入「System GoBack Free」界面後,我們這次要按下〔Go Back〕來還原。





9. System GoBack Free 會告訴你此動作會蓋過目前的作業系統,按一下〔OK〕繼續。接下來一樣會問你是否要繼續重新開機,按一下〔Reboot〕繼續重新開機。





10. 在還原過程中,由於小編有勾選「Reboot the computer when the operation completed」因此在還原完成以後會自動重新開機。





11. 看到熟悉的舊版 Windows,如果你擔心真的不會用 Windows 10 或是覺得不好用的話,不妨在升級前先安裝 System GoBack Free 來以備不時之需吧!