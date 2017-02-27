有時系統內建的圖示會因為安裝軟體或修改核心而損毀，無法正常使用，這時候我們可以修復圖示快取，還原回原有的圖示喔。





1. 首先我們要用管理員權限來開啟命令提示字元， 點擊【開始功能表】→【Windows 系統】，在「命令提示字元」選項上用滑鼠右鍵點擊【以系統管理員身分執行】。









2. 叫出「系統管理員：命令提示字元」視窗以後，輸入「ie4uinit.exe -ClearIconCache」並按一下［Enter］。







3. 接下來我們要先關閉系統界面，因此在執行此步驟前請先將所有正在進行的工作存檔並關閉。然後在「命令提示字元」視窗中輸入「taskkill /IM explorer.exe /F」，並按一下［Enter］，這時你會看到系統的所有界面都被關閉了，只剩此視窗。







4. 接下來我們就要將圖示快取都先刪除囉！ 輸入「del /A /Q "%localappdata%\IconCache.db"」然後按一下［Enter］。







5. 接下來輸入「del /A /F /Q "%localappdata%\Microsoft\Windows\Explorer\iconcache*"」按一下［Enter］繼續。







6. 最後我們要輸入「shutdown /r /f /t 60」指令，讓電腦在 60 秒後自動重新開機。





※ 你也可以將「60」更改為其他秒數，才不會在關機時手忙腳亂。





7. 如果以上的方法還是無法還原內建的圖示的話，可以到「http://tinyurl.com/jjxcoz7」將壓縮檔下載回來，解壓縮以後，會看到許多登錄檔，再依照讀者本身需求來執行它們，將該副檔名完全重置為預設值，圖示也就會恢復正常囉！

