雖然 Ghost 等備份軟體十分好用，但畢竟還是抵擋不了時間的淘汰，在 Windows 也推出 UEFI 版本後，很多備份軟體都無法適用在 GPT 硬碟中，不然就是必須購買專業版本才能順利使用，「易數一鍵還原」可以免費備份還原 UEFI 版的 Windows 10，不需要另外花錢喔！





1. 安裝後第一次啟動時，會出現提示訊息，詢問你是否馬上備份，我們按下〔是〕趕緊先備份一次檔案以備不時之需。





2. 一鍵還原會自動設定備份的硬碟分區與備份文件放置在哪裡，你也可以按一下〔高級選項〕來自行設定。





3. 在「備份選項」畫面中，你可以自訂備份路徑與相關項目，再按一下〔確定〕即可更改完成。





4. 接下來只要按一下〔開始〕，就會重新開機來備份系統囉！





5. 重新開機後便會開始備份 C 槽，在備份完成以後會再度重開機回到 Windows 10 中。





6. 當你要還原時， 一樣開啟「易數一鍵還原」，這次我們點擊〔還原〕。





7. 我們只要輕鬆選擇想還原到哪個時間點，就能夠順利還原到當天的電腦狀態，點擊一下〔下一步〕繼續。





8. 設定完成以後，再點擊一下〔開始〕，就會重新開機還原囉！





9. 在第一次還原時，可能會詢問你是否要安裝啟動項來在開機時可以不用進入 Windows 也能順利還原，或是製作 USB 隨身碟來確保資料損毀時也能夠還原，請依讀者本身需求來選擇，最後按一下〔確定〕來重開機。





10. 重新開機後就會將 C 槽還原回原始狀態囉！





11. 如果你有安裝啟動項的話，往後在開機時可以按下指定按鍵來進入一鍵還原功能，免進桌面直接備份還原系統。