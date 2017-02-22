有時候我們在複製檔案時，會因為硬碟壞軌或檔案損毀而無法正常複製，但有些影音檔案只有中間損毀尚能觀看，卻無法被複製，該怎麼辦呢？可以利用「Roadkil's Unstoppable Copier」來將檔案強制複製到目的地來解決喔。





※ 下載網址：http://www.roadkil.net/program.php?ProgramID=29





1. 開啟「Roadkil's Unstoppable Copier」以後，在「來源」及「目標」欄位分別按下〔瀏覽〕來指定檔案路徑，然後按一下〔複製〕。







2. 既然是損壞的檔案，用檔案總管複製時就會出現錯誤，而用此工具則會一五一十的將檔案複製到目的地，不過很可能會因為檔案很難讀取而需要等上好久才能複製成功。







3. 雖然複製完成的檔案很可能還是會有缺損的部份而無法使用，但小編覺得此軟體在處理影音檔案的成功率還蠻高的！如果你也有因為硬碟壞軌或經常斷電造成的檔案損毀，不妨用此工具儘快搬到安全的空間吧！

