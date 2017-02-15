Windows 10 支援以 UEFI BIOS 開機，這應該很多讀者都很清楚，雖然 UEFI 版受益於 GPT 格式，可以支援 3TB 以上的硬碟，但很多救援軟體不是不支援 GPT 硬碟就是得另外付費，如果你的 UEFI 版 Windows 10 突然不能開機的話，可以試試看用手動修復，不僅成功率高又快速喔！





1. 當你的電腦突然無法開機時，該怎麼辦呢？別著急，它只是需要修復開機罷了！



2. 將電腦 BIOS 設定開機裝置為光碟機以後，利用 Windows 10 安裝光碟來開機，出現「Press any key to boot from CD or DVD」訊息以後，按一下鍵盤上的任意按鍵來進入安裝光碟內容。



3. 進入 Windows 安裝程式畫面以後，按一下〔下一步〕繼續。接下來點擊左下角的「修復您的電腦」。



4. 在「選擇選項」畫面中點擊「疑難排解」項目。再點擊「進階選項」。



5. 最後一層我們要點擊「命令提示字元」。



6. 開啟命令提示字元視窗以後，先輸入「diskpart」後按一下［Enter］。



7. 接下來在啟動 DiskPart 以後，輸入「list disk」來檢視電腦中的所有硬碟。



8. 目前電腦中只有一顆硬碟，所以小編輸入「select disk 0」，如果你有其他顆硬碟的話，請確定開機磁區所在的硬碟編號後再輸入指令喔。



9. 接著再輸入「list volume」來列出硬碟上的所有磁區，因為即使在檔案總管上看起來電腦中只有 C 槽而已，其實還是有隱藏的磁區喔！



10. 我們要選擇的磁區，是 UEFI 版 Windows 要用來開機的分割區，格式為 FAT32，大小約 100 ~ 300 MB 左右，圖中符合這個條件的是「磁碟區 4」，所以我們輸入「select volume 4」來選擇它。



11. 選擇完畢以後，我們要將這個磁區賦予一個磁碟機代號，方便接下來的操作，因此小編輸入「assign letter Z」，將此分割區設定為 Z 槽。



12. 接下來我們輸入「exit」來離開 DiskPart，回到命令提示字元的預設路徑中。



13. 接著我們再輸入「rd /s /q “Z:\EFI\”」來刪除開機磁區（Z槽）中的所有檔案。



14. 清除完成以後，先輸入「bootrec /fixboot」來修復開機功能。



15. 最後我們要輸入「bcdboot “C:\Windows” /l zh-tw /s Z: /f UEFI」，按下［Enter］後如果出現「開機檔案已順利建立」訊息，即可重新開機試試看能不能正常進入桌面囉！



此指令的意思如下：

「bcdboot “C:\Windows”」：設定 Windows 資料夾的路徑；

「/l zh-tw」：將語系設定為正體中文；

「/s Z:」：指定開機磁區為 Z 槽；

「/f UEFI」：指定 BIOS 格式為 UEFI。