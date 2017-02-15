Windows 10 支援以 UEFI BIOS 開機，這應該很多讀者都很清楚，雖然 UEFI 版受益於 GPT 格式，可以支援 3TB 以上的硬碟，但很多救援軟體不是不支援 GPT 硬碟就是得另外付費，如果你的 UEFI 版 Windows 10 突然不能開機的話，可以試試看用手動修復，不僅成功率高又快速喔！



1. 當你的電腦突然無法開機時，該怎麼辦呢？別著急，它只是需要修復開機罷了！

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2. 將電腦 BIOS 設定開機裝置為光碟機以後，利用 Windows 10 安裝光碟來開機，出現「Press any key to boot from CD or DVD」訊息以後，按一下鍵盤上的任意按鍵來進入安裝光碟內容。

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3. 進入 Windows 安裝程式畫面以後，按一下〔下一步〕繼續。接下來點擊左下角的「修復您的電腦」。

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4. 在「選擇選項」畫面中點擊「疑難排解」項目。再點擊「進階選項」。

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5. 最後一層我們要點擊「命令提示字元」。

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6. 開啟命令提示字元視窗以後，先輸入「diskpart」後按一下［Enter］。

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7. 接下來在啟動 DiskPart 以後，輸入「list disk」來檢視電腦中的所有硬碟。

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8. 目前電腦中只有一顆硬碟，所以小編輸入「select disk 0」，如果你有其他顆硬碟的話，請確定開機磁區所在的硬碟編號後再輸入指令喔。

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9. 接著再輸入「list volume」來列出硬碟上的所有磁區，因為即使在檔案總管上看起來電腦中只有 C 槽而已，其實還是有隱藏的磁區喔！

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10. 我們要選擇的磁區，是 UEFI 版 Windows 要用來開機的分割區，格式為 FAT32，大小約 100 ~ 300 MB 左右，圖中符合這個條件的是「磁碟區 4」，所以我們輸入「select volume 4」來選擇它。

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11. 選擇完畢以後，我們要將這個磁區賦予一個磁碟機代號，方便接下來的操作，因此小編輸入「assign letter Z」，將此分割區設定為 Z 槽。

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12. 接下來我們輸入「exit」來離開 DiskPart，回到命令提示字元的預設路徑中。

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13. 接著我們再輸入「rd /s /q “Z:\EFI\”」來刪除開機磁區（Z槽）中的所有檔案。

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14. 清除完成以後，先輸入「bootrec /fixboot」來修復開機功能。

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15. 最後我們要輸入「bcdboot “C:\Windows” /l zh-tw /s Z: /f UEFI」，按下［Enter］後如果出現「開機檔案已順利建立」訊息，即可重新開機試試看能不能正常進入桌面囉！

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此指令的意思如下：
「bcdboot “C:\Windows”」：設定 Windows 資料夾的路徑；
「/l zh-tw」：將語系設定為正體中文；
「/s Z:」：指定開機磁區為 Z 槽；
「/f UEFI」：指定 BIOS 格式為 UEFI。

 

 

 

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