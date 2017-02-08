在 Windows 7 開機時按下［F8］可以叫出好用的「進階開機選項」清單，不過 Windows 10 中卻沒有「上次的正確設定（進階）」，這個選項在系統出問題時非常好用，小編要教你如何將此選項加回到進階開機選項清單中。





1. 首先按下［開始功能表］+［R］，然後在跳出的「執行」對話盒欄位中輸入「regedit」，並按下〔確定〕來啟動「登錄編輯程式」。在左窗格中展開：



「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\

ConfigurationManager」機碼。









2. 點擊「ConfigurationManager」機碼名稱後，在右窗格中點擊滑鼠右鍵，然後在跳出的功能表上點擊【新增】→【機碼】。





3. 此時「ConfigurationManager」機碼下方就會多出一個「新機碼 # 1」， 將其點擊反白重新命名， 將「新機碼 # 1」更名為「LastKnownGood」。





4. 點擊一下「LastKnownGood」後，將滑鼠游標移動至右窗格中並按一下滑鼠右鍵，然後點擊跳出選單中的【新增】→【DWORD （32-位元）值】。





5. 立即將新增的 DWORD 值命名為「Enabled」，然後在上面雙擊滑鼠左鍵。跳出「編輯 DWORD（32-位元）值」對話盒後，將「數值資料」欄位中的值改為「1」，最後按一下〔確定〕儲存。





6. 再回到左窗格中展開「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\

ConfigurationManager」機碼，然後在右窗格中找到「BackupCount」DWORD 值，雙擊它以後在跳出的對話盒中將「數值資料」的值改成「2」，點擊〔確定〕儲存。





※ 【如果沒有看到「BackupCount」的話，請自行在右窗格空白欄位中點擊滑鼠右鍵，然後在選單上點擊【新增】→【DWORD（32-位元）值】來建立一個。】





7. 從登錄檔開啟隱藏選項以後，接下來要將它加到進階開機選項中，在開始功能表上點擊【所有應用程式】→【Windows 系統】，然後在【命令提示字元】上點擊一下滑鼠右鍵，然後在選單上點擊【以系統管理員身分執行】來開啟命令提示字元視窗。





8. 開啟「系統管理員：命令提示字元」視窗以後，輸入「BCDEdit /SET "{bootmgr}" displaybootmenu yes」，並按下［Enter］，將會出現「操作順利完成。」的訊息。





9. 接著輸入「BCDEdit /SET "{Current}" BootMenuPolicy Legacy」並按下［Enter］，若正確無誤，也會出現「操作順利完成」。最後輸入「exit」指令並按下［Enter］，關閉「系統管理員：命令提示字元」視窗。





10. 回到桌面後，點擊開始功能表上的【開啟 / 關閉】→【重新啟動】來重開機。





11. 重新開機時按一下鍵盤上的［F8］，就會顯示熟悉的「進階開機選項」清單畫面，並且一併找回重要的「上次的正確設定（進階）」選項，往後如果不小心讓系統無法開機時，就可以利用這個選項嘗試利用之前可成功開機的設定來搶救 Windows。



