有時候親友發生某些電腦軟硬體不會使用的情形，這時候通常都得用電話一步一步教學，如果要錄下螢幕畫面給對方看的話，通常相關的軟體都得付費，其實 Windows 10 內建了一個簡易的「步驟收錄程式」雖然無法將操作步驟錄成影片，但可以拍出連續的操作圖解，讓對方輕鬆就明瞭怎麼操作才對喔。





1. 開啟「步驟收錄程式」的方法為，點擊開始功能表【所有應用程式】→【Windows 附屬應用程式】→【步驟收錄程式】。



2. 按一下「步驟收錄程式」視窗內的〔開始收錄〕，就可以開始錄製接下來的所有操作細節。接著在螢幕上操作動作全部完畢後，立即按下「步驟收錄程式」的〔停止收錄〕。



3. 按下〔停止收錄〕後，「步驟收錄程式」將會顯示「已收錄的步驟」結果畫面，只要利用視窗右側的拉桿，就可以預覽剛剛操作的畫面圖片，並自動提供相關文字說明，倘若預覽後滿意錄製的結果，就按下〔儲存〕存檔。



4. 存檔之後將會產生一個 zip 壓縮檔，利用 WinRAR、7-Zip 等常見的壓縮軟體開啟，會解壓縮得到一個 .mht 格式的檔案。



5. 在解壓縮出來的 .mht 檔案上按兩下滑鼠左鍵，就會透過 IE、Chrome 等瀏覽器開啟，顯示出來的畫面與剛剛預覽時看到的一模一樣。之後，只要將這個 .mht 檔案傳給需要協助的人，照著畫面操作，就可以精準地表達操作過程，不必再多費唇舌了。