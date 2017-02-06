Windows 10 中的內建擷圖功能很好用，不過當圖一多時，編號就會一長串，如果你想還原回一開始的編號的話，該怎麼做呢？不需要重灌也可以透過編輯登錄檔來重置擷圖編號喔！





1. 每次按下［開始功能表］+［Print Screen SysRq］抓圖時，編號都會累積，久了以後編號就很長一串了。



2. 你可以按下［開始功能表］+［R］叫出執行對話盒， 然後在欄位中輸入「regedit」並按下［Enter］啟動「登錄編輯程式」，再展開：

「HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer」，雙擊右窗格中的「ScreenshotIndex」。



3. 跳出「編輯 DWORD（32-位元）值」對話盒後，在「數值資料」欄位中輸入「1」，然後按一下〔確定〕。



※ 小編實測後發現，如果在重置編號後，擷圖資料夾中還是留有同檔名的擷圖檔案，在抓圖時依然會接續著原有編號繼續命名。

