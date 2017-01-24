有時在玩電腦遊戲時會想錄下遊戲中精彩的畫面分享給朋友看，但是螢幕錄影軟體大部分都要花錢購買，不然畫面上會有醜醜的浮水印，其實 Windows 10 就有內建好用的錄影工具囉！





1. 先點擊開始功能表中的「Xbox」動態磚，叫出 Xbox app。



2. 出現「Xbox」app 視窗以後，在視窗範圍內按一下鍵盤上的［開始功能表］+［G］，此時會在視窗下方顯示一個訊息，詢問你是否要開啟遊戲列，點擊「是的，這是遊戲」來開啟。



3. 再重新按一下［開始功能表］+［G］以後，就跳出遊戲列了，可先點擊齒輪圖示來設定。



4. 你可以在跳出的對話盒中設定錄影時間的最大長度及其他項目，以免錄影時間不夠用。



5. 在遊戲中按一下［開始功能表］+［G］，就會跳出遊戲列，此時按一下［Ctrl］+［Alt］+［R］，即可開始錄影。



6. 在錄影期間，畫面的右上角會出現計時方塊，隨時都可以按一下鍵盤上的［Ctrl］+［Alt］+［R］來停止錄影。



7. 停止錄影以後，會在畫面右下方跳出「遊戲短片已錄影」的訊息，接下來我們要來看看錄下的影片囉～



8. 回到 Xbox app 視窗，點擊左方的「遊戲 DVR」即可收看先前錄製的遊戲影片。



9. 在「遊戲 DVR」畫面中，可以看到剛剛我們錄下的畫面，預設是以時間來排序，點擊即可進入觀賞。



10. 不但可以預覽播放遊戲影片，還能簡單剪輯與分享。



11. 其實這些錄下的影片存在「媒體櫃 \ 視訊 \ 擷取」資料夾中，你可以直接進入裡頭觀賞或另做其他編輯用途。