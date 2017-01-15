有時候看影片時，會隨著劇情的高潮起伏而產生不同的音效，特別是動作與恐怖的影片，常常會在瞬間大聲放出，但要是在晚上，可能會影響到他人的寧靜。我們可以利用「Sound Lock」限制最大音量，即可不必將聲音調小又不會突然爆出巨大聲響。



下載網址：http://soundlock.3appes.com/download（點擊自動下載）



1. 安裝完後在右下系統列會有一個鎖頭圖示，在圖示上點選滑鼠左鍵即可出現 Sound Lock 的控制畫面，預設值是在「Off」的狀態，請使用滑鼠來調整想要的最高音量後，再按下「ON」來打開即可。



2. 若在鎖頭圖示上點擊滑鼠右鍵，則會出現小選單，點擊【Settings】則可進入細項的選擇，有輸出的裝置與通道的選擇，過濾音量也可以單指定一個通道，甚至也可以將控制畫面顯示在桌面最上層。



3.其實小編比較喜歡在控制畫面右上的小齒輪圖示來進入設定視窗，因為設定的視窗畫面較大，不管是輸出裝置、過濾模式與通道都一目了然，尤其勾選的設定更加清楚方便。



■ Lanuch Sound Lock when Windows Start：是否隨 Windows 啟動時自動執行。

■ Automaticly enable Sound Lock when it starts：當啟動有關播放聲音時才啟動。

■ Always show Sjound Lock windows：固定顯示在桌面最上層，就是不會被其他視窗覆蓋到。

