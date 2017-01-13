我們在 Part 1 中有提到過，如果你的 Windows 8.1 中有安裝了 Windows Media Center 的話，在升級 Win 10 時，微軟會將它更新為 Windows DVD Player，不過如果你忘了裝就已經升級的話，還是有補救的辦法，小編要教你如何自行安裝上這個 App，不過前提是你必須有正版的 Windows Media Center 再安裝喔。





下載網址：

32 位元版本：http://tinyurl.com/qx3s2wm（點擊自動下載）

64 位元版本：http://tinyurl.com/oathsu7（點擊自動下載）





1. 想要安裝 Windows 10 專用 DVD Player，為了安裝過程順利進行必須建立兩個新的資料夾以存放安裝程式，先開啟「檔案總管」並切換到「C:」，然後在任一空白處按下滑鼠右鍵，並點擊選單中的【新增】→【資料夾】。





2. 然後將新增的空白資料夾更名為「tmp」，接著同樣的步驟再做一次，這次則將第二個新增的資料夾命名為「tmp2」。





3. 請依照本身作業系統的位元版本，點擊相對應的下載連結點，以取得正確的「DVD Player.cab」。然後使用 WinZip、7-Zip、WinRAR 等軟體，將其中的 .msi 安裝執行檔解壓縮至剛剛新建的「C:\tmp」資料夾內。





4. 回到桌面，按一下左下角工作列中的「搜尋 Windows」圖示，然後在搜尋空白框內輸入關鍵字「cmd」，上方就會出現搜尋結果「命令提示字元」，但請不要急著點擊。





5. 將滑鼠游標移動到「命令提示字元」上，然後按一下滑鼠右鍵，待快速選單出現後，點擊其中的【以系統管理員身分執行】選項。





6. 因為把關系統安全的緣故，所以接著出現「使用者帳戶控制」詢問對話盒，直接按下〔是〕按鈕，允許以最高的系統管理員權限來執行「命令提示字元」程式。





7. 出現白字黑底的「命令提示字元」程式視窗後，輸入指令：

「msiexec /a c:\tmp\windows10.0-kb3081704-x64.msi /qb TARGETDIR=c:\tmp2」，然後按下［Enter］。接著輸入「exit」指令並按下［Enter］關閉「命令提示字元」程式。





8. 再次回到桌面，按一下工作列中的「搜尋 Windows」圖示，然後在搜尋空白框內輸入關鍵字「powershell」。當上方出現「Windows PowerShell」的搜尋結果時，將滑鼠游標移動到上面，然後按下滑鼠右鍵，並點擊選單中的【以系統管理員身分執行】。





9. 出現「Windows PowerShell」命令工具後，輸入指令。待指令執行完畢，關閉此程式視窗。



指令：

Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath c:\tmp2\InstallDVDAppxPackage\cd0c0ffe0ee94518833e70b1e931fcff.

appxbundle -LicensePath c:\tmp2\InstallDVDAppxPackage\cd0c0ffe0ee94518833e70b1e931fcff_License1.xml



（字串空格與空格之間會因為位置不夠直接挪移一行，可以直接對上述字串進行複製使用）







10. 回到桌面，按一下左下角 windows 的視窗圖示，待選單出現後，在「最近新增」分類之下就可以看到【Windows DVD 播放器】啟動選項了。





11. 在【Windows DVD 播放器】選項上按一下滑鼠左鍵，就可以開啟「Windows DVD 播放器」程式。