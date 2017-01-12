Windows 10 系統更新服務新增了一項「傳遞最佳化（Delivery Optimization）」功能，透過點對點（P2P）傳輸方式讓使用者電腦傳送更新或程式到其他電腦上，藉此加快更新速度，並減輕微軟自身更新伺服器的負擔，但是此種 P2P 更新模式會占用個人的網路頻寬。如果不想平白浪費寶貴的頻寬資源，可以透過以下的操作將該預先設定加以關閉。





1. 先在桌面上點擊開始功能表後，再點擊【設定】選項。



2. 出現「設定」視窗後， 點擊其中的〔更新與安全性 - Windows Update、復原、備份〕。



3. 接著進入「更新與安全性」視窗的「Windows Update」設定畫面，點擊中央的「進階選項」繼續。



4. 然後是「進階選項」畫面，在「選擇更新安裝方式」下方可以看到一個「選擇更新提供方式」用滑鼠左鍵點擊它。



5. 重頭戲來了！ 在「選擇更新提供方式」視窗下就有「來自多個位置的更新」全部選項，這就是所謂的「傳遞最佳化（Delivery Optimization）」，預設為「開啟」，將該項功能滑動到「關閉」。如果區域網路還有其他的 Windows 10 電腦，建議維持「開啟」狀態，而只要將下方的「我的區域網路上的電腦，以及網際網路上的電腦」改選為「我的區域網路上的電腦」設定項目就好。設定完畢，按一下該視窗右上角的〔x〕，就完成設定了。