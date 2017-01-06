Microsoft Edge 是 Windows 10 作業系統預設使用的網頁瀏覽器程式，但是很多以往使用 Internet Explorer 的人都用得很彆扭，一來缺乏附加元件可用，二來可以自訂的選項又不多。如果真的覺得 Edge 網頁瀏覽程式用得不順手，也可以直接將它從 Windows 10 中徹底移除，然後改用其他的瀏覽器軟體來當預設程式。
※ 下載網址：http://winaero.com/request.php?1835
1. 將下載回來的壓縮檔解壓縮後， 裡面有兩個檔案， 在其中的「Uninstall Edge.cmd」檔案上按一下滑鼠右鍵，然後點擊快速選單中的【以系統管理員身分執行】選項。
2. 緊接著就會出現命令提示字元視窗顯示「Uninstall Edge.cmd」整個執行過程。當「Microsoft Edge should be uninstalled. Please reboot Windows 10.」提示出現時代表執行完成，接下來請重新開機。
3. 重開機之後，就會發現原先工作列中的「Microsoft Edge」啟動圖示已經消失。
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