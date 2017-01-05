Wi-Fi 感知器是一個在 Windows 10 中新增的功能，可以讓你在不用告訴朋友密碼的情況下分享你正在使用的 Wi-Fi，不過前提是你跟你的朋友都要用 Windows 10 或是 Windows 手機喔，讓我們來看看如何開啟此功能吧！





1. 在開始功能表上點擊【設定】，進入設定選單畫面。





2. 進入選單以後，再點擊〔網路和網際網路〕。





3. 在左窗格點擊【Wi-Fi】，然後在右窗格中點擊「管理 Wi-Fi 設定」。





4. 進入「管理 Wi-Fi 設定」畫面以後，先點擊「連接到建議的開放式熱點」來開啟。





5. 點擊「連接至我的連絡人提供共用的網路」來開啟， 並可勾選「Outlook」、「Skype」、「Facebook」，讓你可以跟這些網站的連絡人共用無線網路，不過 Facebook 的連絡人需要先授權，因此請點擊「Wi-Fi 感知器需要使用您 Facebook 帳戶的權限」。







6. 跳出「正在連線至服務」畫面以後，輸入 Facebook 帳戶密碼後點擊〔登入〕。





7. 在授權畫面中點擊〔確定〕，即可授權成功。





8. 接著回到「管理 Wi-Fi 設定」，在「管理已知的網路」中找到想分享的網路名稱，點擊此名稱後再點擊〔共用〕。





9. 此時會再出現一個欄位，輸入此無線 AP 的密碼以後點擊〔共用〕即可共用無線網路囉！





10. 如果要停止共用某個無線網路的話，點擊此無線 AP 的〔停止共用〕即可暫停。





11. 如果要完全關閉此功能的話，就再關閉「連線到建議的開放式熱點」與「連線至我的聯絡人提供共用的網路」即可。





