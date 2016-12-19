Windows 10 預設的瀏覽器程式已經不再是 Internet Explorer，而是 Edge 瀏覽器，如果是由舊版的 Windows 7/8.1 作業系統升級上來的，那麼「我的最愛」肯定還儲存在 IE 設定內，其實只要一些簡單的步驟就可以將原有 IE 以及 Chrome 的書籤通通匯入 Edge 瀏覽器內。





1. 按一下桌面左下角的［開始功能表］視窗圖示 ，開啟選單後點擊「Microsoft Edge」程式磚，啟動 Windows 10 預設的新版網頁瀏覽器 Edge。





2. 開啟 Edge 瀏覽器後，按一下主視窗的右上角的［…］圖示，開啟選單後，再點擊最下方的【設定】選項。





3. 跳出至「設定」選項畫面後，點擊「從其他瀏覽器匯入我的最愛」。





4. 切換至「匯入我的最愛」設定畫面後， 可以選擇從「Internet Explorer」或「Chrome」來匯入書籤。這裡以前者來做示範，勾選「Internet Explorer」後，並按一下〔匯入〕按鈕。





5. 檢查一下書籤是否已經成功匯入，按一下「中心」（三條線）圖示，開啟選單畫面後，再點擊最左側的「我的最愛」（星號）圖示，下方就會呈列出原先 IE 的全部書籤。關於 Chrome 的設定方式完全相同，只要在上個步驟改為勾選「Chrome」選項並按下〔匯入〕即可。