Windows 10 的檔案總管與 Windows 7 的設計非常不一樣,比較類似 Office 的介面設計,雖然用久就習慣了,但視窗上方被佔掉這麼大一塊實在是很礙眼啊,趕緊用「OldNewExplorer」來找回經典介面的檔案總管吧!





下載網址:http://tihiy.net/files/OldNewExplorer.rar(點擊自動下載)





1. 由於此篇教學會大幅修改到系統核心功能,因此請讀者必定要事先備份,可利用第三方軟體來備份,或是 Windows 10 中內建的備份功能。





2. 下載「OldNewExplorer.rar」並解壓縮到電腦中以後,然後用左鍵雙擊其中的「OldNewExplorerCfg.exe」,就可以立即啟動主視窗。





3. 「OldNewExplorer configuration」主視窗內分為「Behavior」和「Appearance」兩大部分,其中重要的選項說明如下所示。藉由勾選相關選項,就可以自訂改造後的檔案總管顯示方式。勾選完畢後,記得先將桌面上所有的視窗全部關閉,再按下〔Install〕按鈕。



■ Use classical drive grouping in This PC:採用傳統硬碟分類

■ Use libraries; hide folders from This PC:使用媒體櫃,隱藏資料夾

■ Use command bar instead of Ribbon:以命令列取代 Ribbon 界面

■ Hide caption text in File Explorer windows:隱藏標題列上的文字

■ Hide caption icon in File Explorer windows:隱藏標題列中的圖示

■ Hide Up (go to parent folder) button:隱藏回上一層的按鈕

■ Enable glass on navigation bar:讓瀏覽列透明化

■ Use alternate navigation buttons style:使用另外的導覽按鈕風格

■ Show details pane on the bottom:在視窗底部顯示詳細資訊列

■ Show status bar:顯示狀態列





4. 安裝成功以後,在左上的「Shell extension」下方會看到「Installed」字樣, 然後再按下〔Close〕按鈕離開「OldNewExplorer configuration」設定主視窗。



※ 如果想要變回原先 Windows 10 預設的「檔案總管」界面,只要移除 OldNewExplorer 即可。再次開啟「OldNewExplorer configuration」視窗後,再按一下〔Uninstall〕來移除。





5. 開啟檔案總管以後,可以發現一進入的感覺完全變不一樣了,上方的 Ribbon 工具列通通變不見囉!





6. 再進入到資料夾內以後,跟 Windows 7 以前版本的檔案總管更加相似了,不過似乎還少了什麼?原來是頂端的功能表,別急,馬上把它再度叫出來。





7. 按一下鍵盤上的[Alt],就會暫時顯示「功能表」,不過操作一下就消失了,我們要找方法將它固定在檔案總管中,點擊功能表中的【工具】→【資料夾選項】。





8. 「資料夾選項」設定視窗出現後,切換至〔檢視〕活頁標籤,然後勾選「一律顯示功能表」選項,就跟以往一樣在「檔案總管」內直接使用功能表選單了。





9. 雖然完全變回 Windows 7 版的檔案總管,介面看起來陽春許多,但是相對的畫面也更寬廣了,如果你一直對 Windows 8 以來的 Ribbon 介面很不滿的話,不妨用此方式修改吧!