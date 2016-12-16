Windows 10 的檔案總管與 Windows 7 的設計非常不一樣，比較類似 Office 的介面設計，雖然用久就習慣了，但視窗上方被佔掉這麼大一塊實在是很礙眼啊，趕緊用「OldNewExplorer」來找回經典介面的檔案總管吧！





下載網址：http://tihiy.net/files/OldNewExplorer.rar（點擊自動下載）





1. 由於此篇教學會大幅修改到系統核心功能，因此請讀者必定要事先備份，可利用第三方軟體來備份，或是 Windows 10 中內建的備份功能。





2. 下載「OldNewExplorer.rar」並解壓縮到電腦中以後，然後用左鍵雙擊其中的「OldNewExplorerCfg.exe」，就可以立即啟動主視窗。





3. 「OldNewExplorer configuration」主視窗內分為「Behavior」和「Appearance」兩大部分，其中重要的選項說明如下所示。藉由勾選相關選項，就可以自訂改造後的檔案總管顯示方式。勾選完畢後，記得先將桌面上所有的視窗全部關閉，再按下〔Install〕按鈕。



■ Use classical drive grouping in This PC：採用傳統硬碟分類

■ Use libraries; hide folders from This PC：使用媒體櫃，隱藏資料夾

■ Use command bar instead of Ribbon：以命令列取代 Ribbon 界面

■ Hide caption text in File Explorer windows：隱藏標題列上的文字

■ Hide caption icon in File Explorer windows：隱藏標題列中的圖示

■ Hide Up (go to parent folder) button：隱藏回上一層的按鈕

■ Enable glass on navigation bar：讓瀏覽列透明化

■ Use alternate navigation buttons style：使用另外的導覽按鈕風格

■ Show details pane on the bottom：在視窗底部顯示詳細資訊列

■ Show status bar：顯示狀態列





4. 安裝成功以後，在左上的「Shell extension」下方會看到「Installed」字樣， 然後再按下〔Close〕按鈕離開「OldNewExplorer configuration」設定主視窗。



※ 如果想要變回原先 Windows 10 預設的「檔案總管」界面，只要移除 OldNewExplorer 即可。再次開啟「OldNewExplorer configuration」視窗後，再按一下〔Uninstall〕來移除。





5. 開啟檔案總管以後，可以發現一進入的感覺完全變不一樣了，上方的 Ribbon 工具列通通變不見囉！





6. 再進入到資料夾內以後，跟 Windows 7 以前版本的檔案總管更加相似了，不過似乎還少了什麼？原來是頂端的功能表，別急，馬上把它再度叫出來。





7. 按一下鍵盤上的［Alt］，就會暫時顯示「功能表」，不過操作一下就消失了，我們要找方法將它固定在檔案總管中，點擊功能表中的【工具】→【資料夾選項】。





8. 「資料夾選項」設定視窗出現後，切換至〔檢視〕活頁標籤，然後勾選「一律顯示功能表」選項，就跟以往一樣在「檔案總管」內直接使用功能表選單了。





9. 雖然完全變回 Windows 7 版的檔案總管，介面看起來陽春許多，但是相對的畫面也更寬廣了，如果你一直對 Windows 8 以來的 Ribbon 介面很不滿的話，不妨用此方式修改吧！