Windows 8 的開始畫面被很多使用者排斥，因為只是要點擊使用軟體卻需要開啟佔滿整個桌面的開始畫面，非常的不方便，不過如果你已經習慣了這種操作模式，反而對 Windows 10 的開始功能表不熟悉的話，可以切換回改良過的開始畫面喔！





1. 想要切換回開始畫面的方式，其實就是改用 Windows 10 的平板電腦模式，首先我們點擊開始功能表上的【設定】。





2. 進入設定畫面後，點擊第一項〔系統〕進入變更。





3. 跳出「系統」畫面以後，在左窗格中切換到【平板電腦模式】，然後在右窗格中滑動「開啟」，並設定相關選項。





4. 往後按下［開始程式集］鍵以後，就會跳到全螢幕的開始畫面，雖然跟 Windows 8 的長相不太相同，但是更加好用，例如我們按一下圖中所示的按鈕來看看會發生什麼事？





5. 此時在開始畫面左側會跳出所有應用程式清單，不像 Windows 8 進入應用程式選單以後，又要再進入一層全螢幕畫面，這樣的軟體清單與開始畫面並列的呈現方式確實好用多了！