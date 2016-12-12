雖然說 Windows 10 已經將 Windows 8 取消的開始選單放回來了，不過應該有許多讀者覺得選單上面的磚圖示太佔空間吧！「Start10」可以幫你將大大的選單變回 Win 7 的樣式，更加精簡好用喔。



※ 下載網址：https://www.stardock.com/products/start10/download.asp（30天試用版本）



1. 安裝完 Start10 以後，可以免費試用 30 天，點擊〔Start 30 Day Trial〕。





2. 不過即使是試用版，也要註冊，因此我們輸入 Email 網址以後，按一下〔Continue〕繼續。





3. 此時會通知你已經寄送了一封認證郵件到你所填寫的信箱中，請到信箱中收取此封信並點擊信中連結通過認證，再回到此畫面點擊一下〔Continue〕。





4. 最後點擊一下〔Finish〕即可開始試用。





5. 在第一次開啟 Start10 時，會詢問你是否要隱藏工作列上的搜尋欄位，請依本身需求點擊〔是〕或〔否〕。





6. 開啟 Start10 可設定成 Windows 7 / Modern Style（Windows 8）/ Windows 10 模式，也能調整其他細部設定。





7. 原本 Windows 10 樣式的開始選單就會變成幾乎跟 Windows 7 一模一樣囉！