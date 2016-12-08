［Alt］+［Tab］選單對於每天在使用 Windows 10 的讀者來說，是很方便的工具，可以快速往來切換各軟體，不過隨著 Windows 版本演進，選單縮圖也愈變愈大，雖然可以看得很清楚，不過實在是太佔桌面了，快點改回最精簡的 XP 風貌選單，切換時更清爽喔！





1. 新的［Alt］+［Tab］選單比 Windows 8 版本看起來更大了，幾乎佔掉了桌面上的主要視覺，如果你看了覺得很醜的話，不妨趕快改回舊版的吧！





2. 按一下［開始程式集］+［R］叫出「執行」對話盒以後， 在欄位中輸入「regedit」，然後按一下〔確定〕來叫出登錄檔編輯程式。





3. 開啟「登錄編輯程式」視窗以後，切換到

「HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer」機碼，然後在右窗格中雙擊「AltTabSettings」。





4. 跳出「編輯 DWORD（32-位元）值」對話盒以後，在「數值資料」欄位中填入「1」，然後按一下〔確定〕。最後我們要重新開機讓剛剛修改的機碼生效。





5. 重開機完成以後，往後在按下［Alt］+［Tab］選單以後，圖示只會佔小小的區域，切換時也更加快速。