在工作列中的任何空白處按一下滑鼠右鍵，然後依序點擊快速選單中的【搜尋】→【已隱藏】選項後，將「搜尋 Windows」圖示或搜尋欄位隱藏起來之後，該如何進行關鍵字搜尋的作業呢？以下就來說明替代的操作辦法。



1. 如果在工作列內找不到「搜尋 Windows」或搜尋欄位，該如何進行關鍵字搜尋呢？先將滑鼠游標移動到桌面左下角的視窗圖示（開始程式集）上，立即按一下滑鼠左鍵，一如往常將會跳出開始功能表及開始畫面，此時將手指離開滑鼠不要做任何碰觸。





2. 將手指離開滑鼠之後，趁電腦螢幕還停留在步驟 1 的畫面時，不管是否有閃爍的［文字輸入］游標出現，直接在鍵盤上敲出第一個關鍵字的字母，幾乎同時，就會出現熟悉的關鍵字比對畫面。





3. 再輸入更多的關鍵字就會比對出更精確的比對結果，將滑鼠游標移動到最佳比對結果字樣上，然後按一下滑鼠左鍵就能夠啟動該項功能或開啟相關檔案。





4. 除了按下視窗圖示［搜尋］進行操作之外，還有另外一個幾乎相同的操作方式。先將滑鼠游標移動到桌面上，並且不點擊任何圖示，接著立即按下鍵盤上的［開始程式集］按鈕（Ctrl & Alt 按鈕中間）。此時，毫不意外同樣會跳出開始功能表及開始畫面，接著直接透過鍵盤輸入關鍵字。





5.輸入的關鍵字就會自動出現在搜尋空白框內，並在上方的「最佳比對」區域內顯示最接近的關鍵字搜尋結果。